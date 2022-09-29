ЗСУ захопили понад тисячу одиниць трофейної російської техніки та озброєння

Після втечі російських військових Збройні сили України зібрали з їхніх позицій понад тисячу одиниць трофейної техніки та озброєння.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, українські воїни тепер мають понад 400 російських танків, 700 бронемашин різного типу і 170 разних артилерійських систем. Череватий також додав, що називати ці надбання «російським ленд-лізом» не варто.

«Я б його ленд-лізом не називав. Ленд-ліз — це позитивна конотація. США допомагали під час Другої світової війни і нам допомагатимуть. А я б сказав, що це — початок виплати контрибуції та репарацій зі сторони цих нелюдів. Думаю, це правильніше позиціонування», — сказав він.