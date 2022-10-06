Генштаб: ЗСУ з початку контрнаступу на Харківщині звільнили 93 населені пункти

ЗСУ звільнили в Харківській області 93 населені пункти. Це дані за період з 21 вересня.

Їх озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

На Харківщині українські війська просунулись углиб оборони противника на 55 кілометрів і взяли під контроль за вказаний період понад 2 400 квадратних кілометрів території.

У Херсонській області з 1 жовтня ЗСУ звільнили 29 населених пунктів, під контроль взяли 400 квадратних кілометрів області.

Також Громов навів статистику щодо використання дронів-камікадзе росіянами.

Із 30 вересня ЗСУ збили 24 дрони-камікадзе Shahed 136. Загалом за цей період росіяни запустили по Україні 46 таких БпЛА. Цієї ночі ЗСУ знищили 9 із 12 дронів-камікадзе. Загалом росіяни застосували проти України 86 іранських дронів цього типу, 60% з них збили.

У цей же період війська рф застосували 20 ракет різного типу, зокрема 13 балістичних.