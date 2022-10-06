Іспанія передала Україні позашляховики, карети швидкої допомоги та медзасоби

Іспанія відправила в Україну вісім броньованих автівок, дві машини швидкої допомоги та пʼять тонн різних медичних товарів. Наразі вантаж прямує до Польщі, а звідти дістанеться України.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Іспанії.
Найближчими днями іспанці відправлять ще 12 броньованих авто морем із порту Більбао.
«Це пріоритети, які Україна наразі має, і це те, чого вони від нас вимагають. Війна дуже жорстока, є багато поранених, і їм терміново потрібні медичні засоби», — сказала міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.
Вона також зазначила, що з 1 листопада до Сарагоси, де проходять навчання українських військових, прибуде більше бійців ЗСУ. Також Роблес розповіла, що 7 жовтня відвідає столицю Арагони, де зустрінеться з українськими військовими та відвідає поранених, які лікуються у військовому госпіталі.
- Міністерство оборони Іспанії 24 серпня оголосило про відправку додаткової військової допомоги Україні. До цього пакета військової допомоги увійшло приблизно 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії, повна батарея протиповітряної оборони, а також тисяча тонн дизеля на орієнтовно €2,5 мільйона.
- 17 вересня Іспанія відправила Україні пʼять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.