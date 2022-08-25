Іспанія відправила в Україну додаткову військову допомогу — батарею ППО, броньовики та боєприпаси

Міністерство оборони Іспанії 24 серпня оголосило про відправку додаткової військової допомоги Україні.

Про це повідомляє газета El Pais.

«Це тверде зобовʼязання, яке розвивалося з початку цієї війни. Весь цей час наша країна не припиняла надсилати матеріали для законного захисту українського народу», — йдеться в повідомленні іспанського Міноборони.

До цього пакета військової допомоги увійшло близько 20 броньованих машин, 75 палет із боєприпасами для польової артилерії та повна батарея протиповітряної оборони, а також 1000 тонн дизеля вартістю приблизно €2,5 мільйона. І бронетехніка, і боєприпаси уже надійшли в розпорядження української влади.

Окрім зброї, в Україну хочуть відправити 30 тисяч одиниць військової форми для зими, 15,6 тисячі курток, 15 тисяч костюмів та кілька тисяч одиниць додаткового одягу. Відвантаження заплановане на вересень.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев, однак, зазначив, що найбільше Україну цікавить постачання 155-міліметрових гаубиць і 122-міліметрових мінометів. Про це він уже повідомив уряд Іспанії. «Процес непростий, але ми працюємо і дуже вдячні», — сказав посол.