«Вони в абсолютно плачевному стані». Уряд Іспанії скасував поставку в Україну танків Leopard

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що уряд країни не відправлятиме в Україну танки Leopard, які зберігаються на військовій базі в Сарагосі, через їхній непридатний стан.

Про це повідомляє El Mundo.

«Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу вам сказати, що Leopard, які багато років не використовувалися в Сарагосі, неможливо [відправити на війну в Україну], тому що вони перебувають в абсолютно плачевному стані», — зазначила Роблес.

Вона додала, що Іспанія провела експертизи і встановила, що ці танки неможливо використовувати, бо вони становлять ризик для людей.