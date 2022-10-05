У Лимані знайшли понад 50 поховань із цивільними

У звільненому Лимані Донецької області знайшли понад 50 поховань із цивільними.

Про це повідомляє «Громадське».

Росіяни виривали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.

Один з мешканців, якого окупанти теж затримували та змушували до таких робіт, розповів виданню, що не всіх похованих людей ідентифікували. Їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.

Анастасія Станко / hromadske

Анастасія Станко / hromadske

Окупанти не забирали тіла навіть своїх військових. Так, в одній із хат жили росіяни та організували там медпункт. Коли вони відступали, то забрали поранених, а мертвих залишили. На цьому кладовищі поховано понад 50 людей. Деякі поховання позначені табличками з іменами, а є й лише пронумеровані.