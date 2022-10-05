На Харківщині поліція виявила тіла двох закатованих чоловіків

У Харківській області поліція виявила тіла двох закатованих чоловіків.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Тіла вбитих людей знайшли в піщаній ямі на базі відпочинку в селі Новоплатонівка Борівської територіальної громади. Їхні руки були зʼєднані кайданками. У загиблих також виявили вогнепальні поранення голови. Вік загиблих — приблизно від 30 до 35 років, вони були в цивільному одязі.

За попередніми даними, на цій базі розміщувалися 250—350 російських спецпризначенців. Час від часу проводили ротацію. Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного увʼязнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.