Бомбардування і розстріли. Комісія ООН заявила про докази воєнних злочинів, скоєних російськими військами

Комісія ООН, яка була створена у травні для розслідування заяв про воєнні злочини, знайшла докази. Слідчі встановили, що за злочинами стоять російські військові.

Про це пише DW з посиланням на голову Слідчої комісії Ради ООН з прав людини.

Поки що слідчі зосереджені на чотирьох областях: Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській.

«Нас вразила велика кількість розстрілів у районах, які ми відвідали. Наразі комісія розслідує схожі смерті в 16 містах та населених пунктах», — сказав голова комісії Ерік Мозе.