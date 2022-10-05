Путін видав «указ» про передачу Запорізької АЕС під управління росії

Президент росії путін видав «указ» про передачу захопленої російськими військами Запорізької АЕС під управління рф.

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Голова рф у цьому «указі» керувався анексією Запорізької області, тому станцію передають в управління новоствореної компанії «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», яку в «Енергоатомі» вже назвали нікчемною, як і саме рішення про її створення. Він наказав передати компанії все майно станції, а уряду — визначити на період до 1 січня 2028 року особливості нагляду за ядерними матеріалами й установками.

Працівникам станції тепер доведеться отримувати дозвіл на роботу від окупантів.