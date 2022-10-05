Україна разом з Іспанією та Португалією подала заявку на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2030 році

Україна приєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2030 році. Україна офіційно стала одним із претендентів на проведення Чемпіонату.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Заявку трьох країн Спілка європейських футбольних асоціацій (UEFA) підтримала. Умови участі України в заявці обговорять і визначать згодом. Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення ЧС входитимуть і представники української сторони.

«Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому ця ініціатива спрямована на здійснення внеску у відновлення країни в період відбудови завдяки силі футболу [...]. Ми віримо, що футбольна сімʼя всього світу підхопить і підтримає цю ініціативу», — йдеться в заяві УАФ.