The Times: Україна приєднається до заявки Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу в 2030 році

Україна планує приєднатися до спільної заявки Іспанії та Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу в 2030 році. Цей крок вже погодив президент Володимир Зеленський.

Про це пише The Times.

Україна планує приймати матчі щонайменше однієї групи турніру. Очікується, що офіційно про приєднання України до заявки оголосять під час пресконференції у штаб-квартирі УЄФА у середу.

Пропозиція базується на ідеї, що футбол може відновити надію та мир. Хоча гарантії безпеки будуть потрібні, очікується, що до 2030 року вторгнення Росії закінчиться і відновлення країни буде повністю розпочато.

Наразі президент ФІФА Джанні Інфантіно не отримав жодної заявки на проведення ЧС-2030. Зацікавлення у проведенні турніру, окрім Іспанії та Португалії, раніше виявляли Саудівська Аравія, Єгипет і Греція (групова заявка) та латиноамериканські держави.

Раніше Україна проводила лише один міжнародний футбольний чемпіонат серед збірних — Чемпіонат Європи 2012 року. Його проводили разом із Польщею. Матчі турніру приймали Київ, Львів, Харків та Донецьк.