Єврокомісія: ЄС погодив восьмий пакет санкцій проти росії

Країни Європейського Союзу узгодили восьмий пакет санкцій проти російської федерації.
Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter.
«Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакету санкцій. Ми рухалися швидко і рішуче. Ми ніколи не погодимося ані на фіктивні референдуми путіна, ані на будь-яку анексію України. Ми налаштовані й надалі змушувати кремль платити», — написала вона.
- Видання Politicо писало, що посли країн Європейського Союзу узгодили проєкт восьмого пакета санкцій проти росії ввечері 4 жовтня. Зокрема, проєкт заходів передбачає обмеження ціни на російську нафту, яке раніше погодили країни «Великої сімки». Наразі немає рішення про конкретну ціну або ціновий діапазон майбутнього обмеження.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що в Євросоюзі узгодили восьмий пакет санкцій проти росії. Але він зазначив, що Угорщина змогла «пропихнути» туди свої умови.