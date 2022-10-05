Єврокомісія: ЄС погодив восьмий пакет санкцій проти росії

Країни Європейського Союзу узгодили восьмий пакет санкцій проти російської федерації.

Про це президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter.

«Я вітаю сьогоднішню згоду держав-членів щодо восьмого пакету санкцій. Ми рухалися швидко і рішуче. Ми ніколи не погодимося ані на фіктивні референдуми путіна, ані на будь-яку анексію України. Ми налаштовані й надалі змушувати кремль платити», — написала вона.