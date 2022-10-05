В Угорщині заявили, що змогли «пропихнути» свої умови у восьмий пакет санкцій ЄС проти росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що в Євросоюзі узгодили восьмий пакет санкцій проти росії. Але він зазначив, що Угорщина змогла «пропихнути» туди свої умови.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Ми завзято вели переговори і досягли того, що стеля цін на нафту не поширюється на трубопровідне транспортування сирої нафти (так ми купуємо сиру нафту, яка потрібна для нашої енергетичної безпеки), а у разі надзвичайної ситуації не поширюється на морське транспортування, яке його замінює», — зазначив він.

Також Сіярто повідомів, що Угорщині «вдалося вивести атомну енергетику з-під санкцій, тож ці санкції не поширюються і на будівництво нової АЕС «Пакш». Так само, за його словами, жодна установа, яка має важливе значення для співробітництва в галузі ядерних досліджень та розробок, не потрапила до списку санкцій.

«Таким чином, неодноразово запобігали санкційним заходам, які загрожують безпеці угорського енергопостачання та завдають шкоди угорському народу. Ми й надалі так само відстоюватимемо національні інтереси Угорщини», — заявив він.