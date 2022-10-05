В Угорщині заявили, що змогли «пропихнути» свої умови у восьмий пакет санкцій ЄС проти росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив, що в Євросоюзі узгодили восьмий пакет санкцій проти росії. Але він зазначив, що Угорщина змогла «пропихнути» туди свої умови.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Ми завзято вели переговори і досягли того, що стеля цін на нафту не поширюється на трубопровідне транспортування сирої нафти (так ми купуємо сиру нафту, яка потрібна для нашої енергетичної безпеки), а у разі надзвичайної ситуації не поширюється на морське транспортування, яке його замінює», — зазначив він.
Також Сіярто повідомів, що Угорщині «вдалося вивести атомну енергетику з-під санкцій, тож ці санкції не поширюються і на будівництво нової АЕС «Пакш». Так само, за його словами, жодна установа, яка має важливе значення для співробітництва в галузі ядерних досліджень та розробок, не потрапила до списку санкцій.
«Таким чином, неодноразово запобігали санкційним заходам, які загрожують безпеці угорського енергопостачання та завдають шкоди угорському народу. Ми й надалі так само відстоюватимемо національні інтереси Угорщини», — заявив він.
- На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах.
- На тлі війни від російського палива США та ЄС відмовляються поетапно. У ЄС виділили пів року, щоб відмовитися від нафти, і до восьми місяців на відмову від нафтопродуктів. Поставки нафти трубопроводами під санкції поки не потрапили.
- Увечері 4 жовтня посли країн Європейського Союзу узгодили проєкт восьмого пакета санкцій проти росії. Зокрема, проєкт заходів передбачає обмеження ціни на російську нафту, яке раніше погодили країни «Великої сімки». Наразі немає рішення про конкретну ціну або ціновий діапазон майбутнього обмеження.