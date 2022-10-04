Вибухотехніки запобігли вибуху на дамбі в Харківській області

Вибухотехніки Нацполіції запобігли вибуху на дамбі в Харківській області. Її замінували окупанти.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

«Біля однієї з дамб наші сапери знайшли та вилучили близько 175 кг тротилу та 68 протитанкових мін і електродетонатори», — сказав Єнін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на деокупованій території Харківської області безперервно триває відновлення правопорядку.

Наразі українські правоохоронці задокументували 928 воєнних злочинів, скоєних окупантами на території Харківської області.