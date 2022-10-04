Офіс президента: ЗСУ вже деокупували 1 534 населені пункти

В Україні станом на сьогодні, 4 жовтня, деокуповано 1 534 населені пункти Донецької, Луганської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

На звільнених територіях триває відновлення роботи органів державної влади — вони запрацювали в 1 508 населених пунктах. Організовано 1 445 гуманітарних штабів, розміновано 502 населених пункти.

За словами Тимошенка, на деокупованих територіях відновили роботу 933 медичні заклади. Заклади освіти відновили роботу в 981 населеному пункті. Послуги соціального захисту громадяни отримують у понад тисячу населених пунктах. Фінансовими послугами забезпечено 922 населені пункти.