Гендиректора ЗАЕС звільнили з російського полону

Гендиректора Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.
Про це повідомляє очільник МАГАТЕ Ґроссі.
«Він безпечно повернувся до своєї родини», — зазначив Ґроссі.
Нагадаємо, цього тижня гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії відвідає Київ і Москву.
- 30 вересня близько 16:00 російські військові викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Вони зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодару та, застосувавши силу, відвезли його в невідомому напрямку.