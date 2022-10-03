Від 24 лютого українські прикордонники затримали близько 10 тисяч ухилянтів

Від початку повномасштабної війни росії проти України прикордонники затримали близько 10 тисяч військовозобовʼязаних, які намагалися незаконно виїхати з країни.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, від 24 лютого чоловіків затримували як на пунктах пропуску, так і поза ними, у так званій зеленій ділянці кордону. На пунктах пропуску, зокрема, виявили та затримали трохи більше трьох тисяч ухилянтів, які мали підробні документи.

«На зеленій ділянці кордону затримано більш як шість тисяч осіб, які у незаконний спосіб намагалися залишити межі країни. У середньому за добу це від 20 до 40 осіб — і по пунктах пропуску, і по зеленій ділянці», — зазначив Демченко.