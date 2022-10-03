Мер Мелітополя: У тимчасово окупованій Запорізькій області російські паспорти отримали 10 тисяч людей

За сім місяців 10 тисяч мешканців тимчасово окупованої Запорізької області отримали російські паспорти.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, до окупації на цих територіях проживали 700 тисяч людей, зараз там залишаються близько 400—450 тисяч мешканців. Федоров додав, що цей паспорт не діє навіть для виїзду у тимчасово окупований Крим.

«Російські спецслужбовці на пунктах пропуску на Чонгарі просять український паспорт, тому що не вважають виданий на тимчасово окупованій території російський паспорт взагалі за документ», — розповів мер Мелітополя.

Він також зазначив, що після того як 30 вересня президент росії путін оголосив про анексію окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, видача паспортів перестала бути пріоритетною метою для росіян. Тепер вони вважають, що мешканці тимчасово окупованих територій уже є громадянами рф.