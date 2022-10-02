У Лимані знайшли уламки російського бомбардувальника Су-34

У звільненому від російських окупантів Лимані Донецької області знайшли уламки бомбардувальника армії рф Су-34.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«Уламки російського бомбардувальника Су-34, RF-81852, знайдені в Лимані. Раніше вони не потрапляли до мережі, тому це +1 до підтверджених втрат росіян», — ідеться в повідомленні.

Наразі невідомо, коли саме та за яких обставин був збитий російський бомбардувальник.

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