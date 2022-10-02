Уряд підготував до націоналізації перелік з понад 900 російських обʼєктів

Верховна Рада розглядатиме проєкт закону про націоналізацію активів рф в Україні. До переліку, який склав уряд, увійшли 903 обʼєкти.

Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР із питань економічного розвитку Роксолана Підласа, цитує «Голос України».

За її словами, відповідний список підготував Кабмін і погодила РНБО.

Націоналізувати обʼєкти рф можуть за особливою процедурою та окремим механізмом, який ухвалили у квітні спеціальним законом про примусове відчуження права власності рф та її резидентів. За цим механізмом президент вводить у дію рішення РНБО указом, а Верховна Рада затверджує указ президента окремим законопроєктом.

«Усі ці понад обʼєктів будуть націоналізовані. Це не означає, що відразу надійдуть гроші до українського бюджету. Ці всі обʼєкти перейдуть до власності держави, після цього держава може визначатися, що з ними робити. Україна або буде отримувати прибуток від підприємства, яке працює, або вона його виставить на приватизацію, або запропонує його до оренди тощо», — сказала депутатка.