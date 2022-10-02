За час війни Україна провела 24 обміни полоненими

Станом на 2 жовтня Україна повернула з російського полону 808 людей. Загалом провели вже 24 обміни полонених.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на початку повномасштабного російського вторгнення Кабмін створив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, який працює на базі Головного управління розвідки Міністерства оборони та обʼєднує в собі понад десять державних установ і організацій.