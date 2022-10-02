Конституційний суд росії схвалив анексію областей України

Конституційний суд росії схвалив документи про незаконну анексію Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей України.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Згідно з постановою українські Донецька і Луганська області нібито «увійшли до складу рф у статусі республік», а Запорізька і Херсонська області як «окремі субʼєкти зі своїми нинішніми назвами».

Також в окупованих регіонах вже призначили на вересень 2023 року «вибори до парламентів».

Наступний крок — ратифікація анексії в палатах федеральних зборів (державній думі та раді федерації).