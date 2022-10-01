Американський закон про ленд-ліз для України набув чинності

У суботу, 1 жовтня, набув чинності закон США про ленд-ліз для України. Це дозволить більш ефективно надсилати зброю та здійснювати інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії — без бюрократичної тяганини.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Сьогодні вступив у силу закон США про ленд-ліз для України. А значить — більше зброї, різної та якісної», — написав він.

10 вересня міністр оборони України розповідав, що західні партнери ще формують модель ленд-лізу та узгоджують нюанси цієї військової програми. Обговорювалися різні моделі, зокрема звичайний кредит, як під час Другої світової війни для СРСР та Великої Британії, «проте для України, найімовірніше, буде інша модель».