Reuters: ЄС попередньо погодив восьмий пакет санкцій проти рф

Країни Європейського Союзу на тлі незаконної анексії українських територій наблизилися до погодження восьмого пакета санкцій проти росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дипломатів ЄС.

Єврокомісія вже рекомендувала ЄС запровадити більше обмежень на торгівлю з росією, а також перейти до встановлення граничного рівня цін на морські постачання російської нафти до третіх країн, переважно застрахованих європейськими компаніями.

Відтак сьогодні країни-члени ЄС обговорили цю пропозицію та, за словами джерел видання, сподіваються на остаточне рішення вже наступного тижня.

«Готовність йти вперед висока, ми хочемо бути готовими якнайшвидше через все, що відбувається», — сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС.