Ядерне стримування росії, санкції та військова допомога. Зеленський провів термінове засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський провів термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України на тлі незаконного «приєднання» до росії окупованих Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської областей.

Про це повідомив Офіс президента.

Члени РНБО обговорили питання спроби анексії території України і підняття ставок росією у війні, а також шляхи протидії анексії українських земель.

РНБО розглянула питання колективної безпеки України та євроатлантичного простору, а також заходи для її втілення та посилення. Обговорювалося питання розширення міжнародної коаліції на підтримку України, збільшення військово-технічної допомоги, посилення санкцій проти росії, пропозиції щодо гарантування безпеки української держави, протидія гібридним загрозам, а також активізація стратегії ядерного стримування росії з боку членів НАТО.