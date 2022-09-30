Міноборони Литви підписало угоду про закупівлю дронів-камікадзе Warmate для ЗСУ

Міністерство оборони Литви 30 вересня підписало договір із польською компанією WB Group на закупівлю дронів-камікадзе Warmate для України.

Про це пише Delfi.

Безпілотні системи Warmate закуплять у польської компанії WB Group і передадуть Україні. За словами заступника міністра Вілюса Семяшки, придбають два повні комплекти, які містять пускову установку та 37 літаючих боєприпасів. Ці дрони здатні знищувати танки та командні пункти.

Передачу узгодили з українською армією. Очікують, що ці системи надійдуть від виробників у жовтні-листопаді.