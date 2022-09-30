ОК «Південь»: ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, активність ворога неможлива

Українські війська продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку і, попри «референдуми», суттєво просуваються.

Про це під час телемарафону розповіла речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти не можуть підтягнути достатньо резервів на Херсонський напрямок, оскільки ЗСУ контролюють усі логістичні шляхи, а мости перебиті.

«Активність військових рф на цьому напрямку неможлива, бо пошкоджена логістика, постійно вибухають пункти управління, що сіє розгубленість у військових підрозділах. Марні спроби відремонтувати Антонівський та Каховський мости, аби переправитися з лівого берега на правий, оскільки мости перебувають під вогневим контролем ЗСУ», — заявила Гуменюк.

Також вона додала, що деякі новоприбулі росіяни вже звертаються до ЗСУ, щоб здатися в полон. Організоване прибуття на передову мобілізованих російських новобранців Гуменюк не підтвердила, оскільки достовірної інформації поки немає.