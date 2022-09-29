Окупанти обстріляли Миколаїв — загинули щонайменше три людини

Внаслідок російського обстрілу Миколаєва загинули щонайменше три людини.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Близько 17:30 російські війська завдали удару по місту. Внаслідок влучання касетного снаряда двоє людей загинули, 12 отримали поранення», — повідомив він.

Тимошенко додав, що постраждали люди, які перебували біля зупинки громадського транспорту, їм надається необхідна допомога.

Напередодні Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів. Пошкоджень зазнала низка цивільних обʼєктів, зокрема житлових будинків і магазинів, а також мережі водогону. Мер міста Олександр Сєнкевич заявив, що окупанти вдарили по місту касетними снарядами.

Станом на 19:20 Сєнкевич повідомив, що відомо про 3 загиблих та 12 поранених. Також є пошкодження житлових будинків і електромереж.