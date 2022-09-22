Росіяни випустили по Миколаєву 9 ракет: пошкоджено будинки, газо- та водопровід

Вночі, близько 00:15, росіяни обстріляли Миколаїв з зенітно-ракетних комплексів С-300. Росіяни випустили по місту девʼять ракет.

Про це повідомляє Миколаївська облдержадміністрація.

Удар пошкодив багатоповерхові будинки, газо- і водогін, адміністративні будівлі та подвірʼя кінотеатру. На щастя, обійшлося без людських жертв.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, дві ракети не розірвалися.