Президент Зеленський скликає термінове засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський скликає на завтра, 30 вересня, термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Про це повідомив його речник Сергій Никифоров.

«Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом», — написав він у Facebook.

Імовірно, це повʼязано з повідомленнями російських ЗМІ про те, що 30 вересня о 15:00 у кремлі путін оголосить про анексію окупованих Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької областей. Спікер путіна пєсков заявив, що президент рф дасть «обʼємний виступ» перед депутатами держдуми.