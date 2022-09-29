У кремлі анонсували на 30 вересня підписання «договорів» про анексію окупованих території України

Росія анонсувала на пʼятницю, 30 вересня, підписання «договорів про вступ до складу рф нових територій» — тобто про анексію окупованих частин чотирьох українських областей.
Про це 29 вересня під час спілкування із журналістами заявив речник кремля дмитро пєсков.
Підписання «договорів» і звернення путіна заплановані на 15:00.
Наразі до Москви прибули колаборанти з окупованих територій — «на офіційну церемонію підписання».
- 23 вересня російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 27 вересня окупанти оголосили результати своїх псевдореферендумів, усюди — понад 87% за «приєднання» до росії.
- Низка країн заявила, що не визнає результатів цих псевдореферендумів, росії пообіцяли санкції.