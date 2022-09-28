Президент підписав закон про повернення акцизу на пальне

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо. Закон набуде чинності через день після опублікування, тому повернення акцизів варто очікувати вже наприкінці вересня.
Відтак акцизи повернуться у розмірі:
- бензин — €100 за тисячу літрів;
- дизель — €100 за тисячу літрів;
- біопаливо — €100 за тисячу літрів;
- газ — €52 за тисячу літрів.
Податок на додану вартість для всіх видів залишається на рівні 7%. Також запроваджується нульовий акциз для палива на потреби Міноборони. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.
До початку вторгнення акциз на бензин становив €213, а на дизель €140. У березні 2022 року на тлі зростання дефіциту Рада обнулила ці акцизи.