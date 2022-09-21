Парламент повернув акцизи на пальне

Верховна Рада повернула акцизний податок на пальне.
За це проголосували 255 нардепів, повідомив депутат Ярослав Железняк.
Згідно з його положеннями, повертаються акцизи у розмірі:
- бензин — €100 за тисячу літрів;
- дизель — €100 за тисячу літрів;
- біопаливо — €100 за тисячу літрів;
- газ — €52 за тисячу літрів.
Податок на додану вартість для всіх видів залишається на рівні 7%. Також запроваджується нульовий акциз для палива на потреби Міноборони. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.
- До початку вторгнення акциз на бензин становив €213, а на дизель €140.