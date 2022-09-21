Парламент повернув акцизи на пальне

Верховна Рада повернула акцизний податок на пальне.

За це проголосували 255 нардепів, повідомив депутат Ярослав Железняк.

Згідно з його положеннями, повертаються акцизи у розмірі:

бензин — €100 за тисячу літрів;

дизель — €100 за тисячу літрів;

біопаливо — €100 за тисячу літрів;

газ — €52 за тисячу літрів.

Податок на додану вартість для всіх видів залишається на рівні 7%. Також запроваджується нульовий акциз для палива на потреби Міноборони. Ця пільга буде діяти виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.