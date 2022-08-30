Рада підтримала повернення акцизів на пальне

Верховна Рада 236 голосами народних депутатів прийняла у першому читанні законопроєкт № 7668-д про повернення акцизного податку на пальне.

Про це повідомив нардеп від «Голосу», заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

Проєкт закону пропонує повернути акциз:

на газ — €52 /1 000 л;

на бензин та дизель — €100/1 000 л;

акциз та ПДВ для альтернативних видів палива теж прирівнюється до €100/1 000 л.

Напередодні, 29 серпня, Податковий комітет рекомендував підтримати цей доопрацьований законопроєкт.

Уряд пропонував проєкт закону № 7668, але його не включили до порядку денного. Цей документ пропонував акциз на газ, бензин і дизель на рівні €100/1 000 л, а акциз для альтернативних видів палива з додаванням біоетанолу — до €100/1 000 л.

До початку вторгнення акциз на бензин становив €213, а на дизель €140.