Рада не захотіла розглядати повернення акцизу на пальне. Законопроєкт навіть не включили до порядку денного

Верховна Рада на засіданні 16 серпня не захотіла голосувати за повернення акцизу на пальне. Урядовий законопроєкт № 7668 не включили навіть до порядку денного.

Про це ідеться на сайті парламенту.

Парламент двічі голосував за розгляд законопроєкту, але двічі не зміг набрати достатньої кількості голосів. В обох випадках не вистачило лише восьми за.

Акциз на пальне скасували в березні в межах лібералізації податкового законодавства на період воєнного стану. Тоді ставка була диференційованою: для бензину — €213,5 , для дизелю — €139,5, автогазу — €52.

Тепер же Кабмін пропонує встановити єдину ставку акцизу €100 за тисячу літрів для всіх видів пального.

Водночас пільгову ставку податку на додану вартість — 7% замість довоєнних 20% — уряд та Рада поки що не планують скасовувати.