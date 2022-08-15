Мінінфраструктури: Повернення акцизу на пальне дасть бюджету до 3 млрд грн на місяць

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримає додаткові 2—3 мільярди гривень щомісяця.

Він пояснив, що завдяки фінансовій допомозі з боку міжнародних партнерів Україна може проводити виплату заробітних плат та соціальних виплат, але відновлення, бодай мінімальне, всієї інфраструктури — «це винятково наше питання».

«Я сподіваюся, що хоча б часткове повернення акцизу дозволить їх, бодай тимчасові мости, які ми почали робити, відновити до кінця року», — розповів Кубраков.

На уточнення журналіста щодо того, чи планує Україна підвищувати акцизи до визначеного Директивою ЄС мінімального рівня в €350 за 1 000 літрів, Кубраков зазначив, що це відбуватиметься «не так скоро», адже уряд розуміє, наскільки зараз важко людям і бізнесу.