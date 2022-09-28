Канада введе додаткові санкції проти росії через псевдорефередуми в Україні

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна запровадить нові санкції проти рф через російські псевдореферендуми на окупованих територіях України.
Про це пише Reuters.
Трюдо також зазначив, що Канада ніколи не визнає результати псевдореферендумів та спробу росії незаконно анексувати українську землю.
«Ми маємо намір запровадити нові санкції проти осіб та організацій, які причетні до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету та які поділяють відповідальність за триваюче безглузде кровопролиття в Україні», — наголосив канадський премʼєр.
Він додав, що Канада співпрацює з міжнародними партнерами та союзниками для спільної відмови від результатів російських псевдореферендумів в Україні.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф.
- 23 вересня російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Вони триватимуть до 27 вересня.
- Низка країн заявила, що не визнає результатів цих псевдореферендумів, росії пообіцяли санкції.
- 27 вересня «керівники» окупаційних адміністрацій на захоплених росією землях почали оголошувати результати псевдореферендумів за включення цих територій до складу рф.