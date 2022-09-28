Канада введе додаткові санкції проти росії через псевдорефередуми в Україні

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна запровадить нові санкції проти рф через російські псевдореферендуми на окупованих територіях України.

Про це пише Reuters.

Трюдо також зазначив, що Канада ніколи не визнає результати псевдореферендумів та спробу росії незаконно анексувати українську землю.

«Ми маємо намір запровадити нові санкції проти осіб та організацій, які причетні до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету та які поділяють відповідальність за триваюче безглузде кровопролиття в Україні», — наголосив канадський премʼєр.

Він додав, що Канада співпрацює з міжнародними партнерами та союзниками для спільної відмови від результатів російських псевдореферендумів в Україні.