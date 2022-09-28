Reuters: Росія постачатиме «Талібану» нафтопродукти, газ і зерно

Таліби підписали тимчасову угоду з російською федерацією про постачання бензину, дизельного палива, газу та пшениці до Афганістану.

Про це повідомило Reuters із посиланням на виконувача обовʼязків міністра торгівлі та промисловості Афганістану Хаджі Нуруддіна Азізі.

Азізі сказав журналістам, що його міністерство працює над диверсифікацією своїх торгових партнерів і що росія запропонувала «Талібану» знижку до середніх світових цін на товари.

Цей крок став першою відомою великою міжнародною економічною угодою, яку уклав «Талібан» після повернення до влади в Афганістані.

Ця угода передбачає, що росія постачатиме талібам приблизно мільйон тонн бензину, мільйон тонн дизельного палива, 500 000 тонн зрідженого газу (LPG) і до двох мільйонів тонн пшениці щороку.

Азізі додав, що контракт діятиме протягом невизначеного випробувального періоду. Після цього, якщо сторони будуть задоволені результатом, вони мають підписати довгострокову угоду.

Він відмовився розповісти подробиці про ціни або способи оплати, але сказав, що росія погодилася на знижку. Товари доставлятимуть в Афганістан автомобільним і залізничним транспортом.