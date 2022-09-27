У Франції зроблять екстрену контрацепцію безкоштовною для всіх жінок

Уряд Франції розширить систему безкоштовної екстреної контрацепції. Вона буде доступна не лише для жінок до 26 років, але й для усіх жінок будь-якого віку.

Про це в інтервʼю 20 minutes розповів новий міністр охорони здоровʼя країни Франсуа Брон.

За його словами, з 2023 року препарати для екстреної контрацепції стануть безкоштовними для всіх жінок. Наразі неповнолітні дівчата можуть отримати такі препарати безкоштовно і без рецепта, а жінки до 26 років — безкоштовно і з рецептом.

Ще одним важливим нововведенням стане безкоштовний скринінг на інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), для молоді до 26 років. Наразі вони можуть безкоштовно лише здати тест на ВІЛ.