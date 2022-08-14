У Шотландії з понеділка жінкам безкоштовно надаватимуть засоби інтимної гігієни — вперше у світі

У Шотландії з понеділка набуде чинності закон, який запроваджує безкоштовні тампони та прокладки для жінок.

Про це пише Deutsche Welle.

Цей документ ухвалили ще в листопаді 2020 року. Предмети особистої гігієни видаватимуть державні та освітні установи. Ця перша подібна реалізована загальнонаціональна програма у світі. Уряд Шотландії з 2017 року вклав у неї понад £27 мільйонів (приблизно €32 мільйони).

Влада обіцяє, що по всій країні відкриється понад тисячу пунктів видачі, їх можна знайти через спеціальний додаток PickupMyPeriod.