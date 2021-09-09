Франція буде забезпечувати усіх дівчат до 25 років безкоштовними контрацептивами

Франція з 1 січня 2022 року зробить безкоштовним для жінок до 25 років доступ до будь-яких контрацептивів. Досі вікова межа становила 18 років.

Про це у четвер, 9 вересня, заявив міністр охорони здоровʼя Франції Олівʼє Веран, цитує Reuters.

Вікова межа саме 25 років, оскільки з цього віку молоді люди, як правило, набувають більшу фінансову незалежність.

«Серед деяких молодих жінок спостерігається зниження використання протизаплідних засобів, і це в основному з фінансових причин. Нестерпно, що жінки не можуть захистити себе, не можуть мати доступу до протизаплідних засобів, тому що це занадто дорого», — сказав Веран.

Ця ініціатива буде обходитись державі в €21 мільйон на рік.