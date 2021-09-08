Верховний суд Мексики схвалив декриміналізацію абортів у першому триместрі

Верховний суд Мексики дійшов висновку, що абсолютна заборона на аборти є неконституційною. Колегія з десяти суддів у Мехіко одноголосно постановила, що право жінок на репродуктивну свободу не повинно порушуватися.

Ухвала суду вважається великою перемогою захисників здоров’я жінок і прав людини в переважно католицькій країні, передає CNN.

Судді визнали, що стаття кримінального кодексу штату Коауїла, яка передбачала від одного року до трьох років позбавлення волі за аборт у першому триместрі, суперечить Конституції. Стаття передбачала тюремне увʼязнення як для жінки, котра добровільно йде на аборт, так і для особи, яка сприяє цьому, — йдеться про лікаря.