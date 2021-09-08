Верховный суд Мексики одобрил декриминализацию абортов в первом триместре

Верховный суд Мексики пришел к выводу, что абсолютный запрет на аборты является неконституционным. Коллегия из десяти судей в Мехико единогласно постановила, что право женщин на репродуктивную свободу не должно нарушаться.

Решение суда считается большой победой защитников здоровья женщин и прав человека в преимущественно католической стране, передает CNN.

Судьи признали, что статья уголовного кодекса штата Коауила, которая предусматривала от одного года до трех лет лишения свободы за аборт в первом триместре, противоречит Конституции. Статья предусматривала тюремное заключение как для женщины, которая добровольно идет на аборт, так и для человека, который способствует этому, — речь идет о враче.