Франция будет обеспечивать всех девушек до 25 лет бесплатными контрацептивами

Франция с 1 января 2022 года сделает бесплатным для женщин до 25 лет доступ к любым контрацептивам. До сих пор возрастная граница составляла 18 лет.
Об этом в четверг, 9 сентября, заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, цитирует Reuters.
Возрастная граница именно 25 лет, поскольку с этого возраста молодые люди, как правило, приобретают большую финансовую независимость.
«Среди некоторых молодых женщин наблюдается снижение использования противозачаточных средств, и это в основном по финансовым причинам. Невыносимо, что женщины не могут защитить себя, не могут иметь доступа к противозачаточным средствам, потому что это слишком дорого», — сказал Веран.
Эта инициатива будет обходиться государству в €21 миллион в год.
Международное французское радио RFI рассказывает, что с 2013 года во Франции оральные, внутриматочные контрацептивы и импланты сделали бесплатными для девушек-подростков 15 — 18 лет. В результате этого число абортов среди несовершеннолетних значительно снизилось: с 9,5 до 6 случаев на тысячу человек с 2012 по 2018 год.
Уже с 2020 года контрацепция стала бесплатной для несовершеннолетних любого возраста (в том числе моложе 15 лет).
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