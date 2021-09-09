Франция будет обеспечивать всех девушек до 25 лет бесплатными контрацептивами

Франция с 1 января 2022 года сделает бесплатным для женщин до 25 лет доступ к любым контрацептивам. До сих пор возрастная граница составляла 18 лет.

Об этом в четверг, 9 сентября, заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, цитирует Reuters.

Возрастная граница именно 25 лет, поскольку с этого возраста молодые люди, как правило, приобретают большую финансовую независимость.

«Среди некоторых молодых женщин наблюдается снижение использования противозачаточных средств, и это в основном по финансовым причинам. Невыносимо, что женщины не могут защитить себя, не могут иметь доступа к противозачаточным средствам, потому что это слишком дорого», — сказал Веран.

Эта инициатива будет обходиться государству в €21 миллион в год.