Росія розгортає мобілізаційний пункт на кордоні з Грузією

Росія розгортає на контрольно-пропускному пункті на кордоні з Грузією «Верхній Ларс» мобілізаційний пункт військкомату.

Про це вранці 27 вересня повідомило МВС Північної Осетії.

Крім цього, росіянам дозволили перетинати цей пункт пропуску пішки, хоча він для цього не призначений. Ухвалили таке рішення через значне збільшення кількості легкого транспорту, що рухається в бік Грузії. Напередодні «Верхній Ларс» дозволили перетинати велосипедами та самокатами.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Супутникові знімки від 25 вересня показують великий затор із машин, які виїжджають з росії та намагаються перетнути кордон із Грузією на пункті пропуску «Верхній Ларс».

Віцепремʼєр «республіки» Ірбек Томаєв 26 вересня заявив, що в пункті «Верхній Ларс» зібралося приблизно 3 500 легкових автомобілів, «в яких переважно особи призовного віку». 26 вересня черга на виїзд із росії до Грузії розтягнулася на понад 20 кілометрів, на перетин кордону потрібно було 3—4 дні. Потік транспорту в бік Грузії збільшився після того, як путін оголосив у росії часткову мобілізацію.