«Народна війна з НАТО». Адміністрація путіна роздала пропагандистам методичку для пояснення росіянам мобілізації

Адміністрація путіна роздала державним і провладним ЗМІ методичку, як пояснювати росіянам необхідність мобілізації і відправки чоловіків на війну.

Про це пише Meduza, яка ознайомилась з методичкою.

У ній говориться, що росія перемагала у війнах, коли її жителі вважали, що йде «війна народна». Тому пропаганда повинна донести до росіян, що народ «має згуртуватися перед загрозою НАТО». За твердженням кремля, Альянс має намір «розчленувати та пограбувати» росію. У методичці сказано, що «російських людей вбивають натівською зброєю натівські найманці та терористи київського режиму».

Також мобілізація пояснюється необхідністю «захисту», а сама «росія воює не з Україною, а з НАТО». «Захід заборонив Києву вести переговори з росією. Натівська розвідка збирає дані про територію росії для того, щоб віддати Україні наказ про перенесення бойових дій до росії», — стверджується в тексті методички.

Ще однією причиною мобілізації називають обстріли російських прикордонних територій та анексованого у 2014 році Криму. «З нами вже воюють на нашій території. Ми вже не лише «своїх не кидаємо», ми захищаємо себе», — сказано в тексті.

Загалом пропагандистам пропонується доносити до росіян ідею народної війни з НАТО, проте в методичці не вказано, як пропаганда повинна пояснити, що вторгнення в Україну є одночасно і «спецоперацією», і «народною війною».

Крім того, у статтях і телесюжетах пропонується давати «максимум прямої мови людей» із «л/днр» та інших окупованих регіонів. Жителі окупованих територій мають «висловлювати захват» і «подяку», а також називати путіна «захисником». За задумом адміністрації путіна, від таких сюжетів у росіян має «виникнути радість».

Окремий акцент кремль просить зробити на тому, що мобілізація нібито торкнеться лише «1% від облікового складу військовозобовʼязаних». Мобілізація називається «мінімальною», а автори методички наголошують, що призиватимуть лише «досвідчених чоловіків, які відслужили». Історія про 1% вже активно просувається в рф блогерами у соцмережах.