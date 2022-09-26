«Єдина умова — неповернення в Україну». Омбудсмен Лубінець розповів про перебування командирів захисників Маріуполя у Туреччині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про умови перебування в Туреччині звільнених пʼятьох командирів захисників Маріуполя. За його словами, вони мають лише одне обмеження — не повертатися до України до кінця війни.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

«Вони перебувають там у гарних умовах, під особистою, скажімо так, гарантією президента Туреччини. Для них були створені всі умови щодо безпечного нормального життя, наскільки це можливо. І єдина умова, яка була застосована до них у межах обміну військовополоненими, — це обмеження та заборона на повернення до України, поки триває війна у нашій державі з рф», — сказав Лубінець.

Він зазначив, що саме ця умова дозволила домовитися про їх обмін та видачу в Туреччину. Про якісь інші обмеження щодо командирів йому невідомо.

Також Лубінець висловив сподівання, що невдовзі вони поспілкуються з журналістами. Він додав, що наразі перед владою стоїть завдання визволити всіх полонених.

«Ми постійно займаємося питанням звільнення як військовополонених, так і цивільних полонених. Перед нами стоїть завдання звільнити абсолютно всіх. Цей процес не переривається, він постійний», — підкреслив омбудсмен.