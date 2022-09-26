На станції «Академік Вернадський» визначилися з іменами для новонароджених тюленят

Полярники з української станції «Академік Вернадський» серед чотирьох сотень запропонованих варіантів обрали імена для тюленят, які народилися минулого тижня на станції. Дівчинку назвали Мрія, а хлопчика Мирославко.

Про це інформує Національний антарктичний науковий центр.

Протягом пʼяти днів користувачі пропонували імена для новонароджених тюленят — від Джавеліни і Байрактарчика до Бодіпозитивки та Борща.

«З одного боку імена, звісно, мають бути актуальними тим жахливим подіям, які відбуваються зараз в Україні, а з іншого — не повинні бути привʼязані тільки до війни, а мати ширший, загальнолюдський сенс», — коментують у центрі.

«Мрія – це і про те, що ми втратили в цій війні, і про необхідність мріяти далі, вірити в краще майбутнє та будувати його. Мир сьогодні потрібен і в контексті перемоги та завершення нинішньої війни, і в контексті глобального існування планети для можливості розвитку, співпраці, взаєморозуміння», — пояснює Національний антарктичний науковий центр.