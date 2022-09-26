В Житомирській області скоротили комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 5:00.

Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Бунечко.

Рішення ухвалила Рада оборони Житомирщини. Там нагадали, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну перепустку.