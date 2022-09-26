В Житомирській області скоротили комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 5:00.
Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Бунечко.
Рішення ухвалила Рада оборони Житомирщини. Там нагадали, що перебувати на вулицях у комендантську годину мають право військові, поліцейські та громадяни, які мають спеціальну перепустку.
- Національне агентство із запобігання корупції склало адмінпротокол на депутата партії «Слуга народу» Анатолія Остапенка. Він скористався своїм правом на депутатське звернення та написав до голови Житомирської обласної військової адміністрації, аби його сину дозволили їздити машиною під час комендантської години.