НАЗК: Два нардепи просили для родичів дозволи на їзду під час комендантської години та на перетин кордону

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративні протоколи на двох народних депутатів, які скористалися своїми повноваженнями в особистих цілях під час війни.

Про це агентство повідомило 23 вересня.

Ідеться про депутата партії «Слуга народу» Анатолія Остапенка та депутата групи «Довіра» Василя Петьовку.

Так, Анатолій Остапенко скористався своїм правом на депутатське звернення та написав до голови Житомирської обласної військової адміністрації, аби його сину дозволили їздити машиною під час комендантської години.

Василь Петьовка звернувся до голови Закарпатської ОВА, аби його сину, двоюрідному брату та свекру дозволили вільно перетинати державний кордон.